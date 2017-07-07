CHP'li Ali Akyıldız kalp krizi geçirdiği haberini yalanladı. 'Sevgili canlar medyadaki haber doğru değil, kalp krizi geçirmedim sağlık durumum gayet iyi' dedi.

CHP'li Ali Akyıldız kalp krizi geçirdiği haberini yalanladı. 'Sevgili canlar medyadaki haber doğru değil, kalp krizi geçirmedim sağlık durumum gayet iyi' dedi.



CHP'Lİ AKYILDIZ: SAĞLIK DURUMUM İYİ



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 23’üncü gününde kalp krizi geçirdiği iddia edilen CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız haberi yalanladı.



Akyıldız Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Sevgili Can’lar medyadaki haber doğru değil, kalp krizi geçirmedim sağlık durumum gayet iyi. İlginiz ve inceliğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.



ulusal.com.tr