CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Mersin'in Silifke İlçesi'nde 190 dönümlük doğa harikası koyun 49 yıllığına özel bir şirkete kiralanarak inşaat yapılmasını TBMM'ye taşıdı.

Atıcı, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Silifke İlçesi'ne bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nin doğal güzellikleri ile bilinen koyun özel şirkete kiraladığını ileri en Atıcı, "Böylece dünyaca ünlü koylarda hem deniz hem orman talan ediliyor. Çam ormanlarının denizle buluştuğu ve iki doğal koyun iç içe olduğu bu güzellikler son günlerde iş makinelerinin esareti altında kalmıştır" dedi.



Bölgede orman alanında 3'er katlı en az 30 villa yapılmasının planlandığı ve ruhsat verilmediği halde inşaat faaliyetlerinin başladığının tespit edildiğini öne süren Atıcı şunları kaydetti:



"Orman Kanunu'nun kıyı ve sahil şeritlerinin durumunu düzenleyen ilgili maddesine aykırı bir biçimde sahil şeridine duvar çekildiği, denizde dolgu yapıldığı ve inşaat tabelalarının da asıldığı görülmektedir. Hükümet yatırımlar konusunda son derece geride kalan Mersin'in sahip olduğu doğal güzelliklerin de bu yolla yok edilerek rant aracı haline dönüştürülmesi, kamuoyunda talan ve peşkeş algısı uyandırmaktadır. Bununla birlikte bu ormanlık alanın bakanlardan birinin akrabalarına verildiği iddia edilmektedir."



KADINLARA AYRI PLAJ



Projede plaj kısmının ikiye bölünerek erkekler ve kadınlar plajı haline getirileceğini öne süren Atıcı, Başbakan Yıldırım'a şu soruları yöneltti:



"Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait olan bu arazi hangi yöntemle, kaç yıllığına ve kimlere kiralanmıştır? Bu alanın kira bedeli ne kadardır? 190 dönümlük mesire alanına 3'er katlı 30 villanın yapılacağı, ayrıca çadır ve karavan tesislerinin de ekleneceği doğru mudur? Mesire alanı içinde bulunan iki doğal koyun, hazırlanan projeye göre 'Erkekler ve Kadınlar' plajı olarak ayrılacağı gerçek midir? İlgili belediye tarafından henüz bir ruhsatlandırma işlemi yapılmamasına rağmen, kanunsuz şekilde yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Ormanlık alanı kiralayanlar arasında Bakan akrabaları olduğu iddiaları doğru mudur?"



