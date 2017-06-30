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CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstanbul'a doğru başlatılan yürüyüş sırasında kalp spazmı geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp krizi geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşte rahatsızlanan CHP’li Yıldız’ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı öğrenildi.

Hastane yetkilileri, Hüseyin Yıldız’ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

Kontrol amacıyla 24 saat gözetim altında tutulacağı bildirildi.

ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #hüseyin yıldız
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