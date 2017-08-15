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CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma başlatıldı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'in "15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur, ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlattı

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma başlatıldı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'in "15 Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur, ben TV'den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat devlet öldürmüştür" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlattı.

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da 3 Ağustos'ta gazetecilere yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzalı açıklamada, Akaydın hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 2017/56584 numara ile resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 Nolu Genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemleri yürütülmekte olup, safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi

Etiketler; #chp #Mustafa Akaydın #antalya
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