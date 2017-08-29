CHP'nin 4 günlük Adalet Kurultayındaki paneller CHP-HDP ittifakı için verilen mesajlarla tamamlandı. Kurultayın son gününde konuşan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile PKK’nın siyasal uzantısı HDP’nin eski vekili Levent Tüzel, CHP'nin "adalet" adını verdiği kurultayda, tutuklu Selahattin Demirtaş’a selam gönderdi. Tüzel, PKK’nın yaptığı "Faşizme karşı ortak mücadele" çağrısını da kurultay kürsüsünden dile getirdi

Adalet Kurultayının açılışında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu vekilleri selamladı.



Kurultayın kapanışında tutuklu HDP’li vekillere bir kez daha selam gönderildi.



Çanakkale'de yapılan kurultayın kapanış konuşmasına görüntüler damga vurdu.



Onlarca çalıştay ile panelin yapıldığı 4 günlük kurultayda dikkat çeken konuşmacılar yer aldı. Kurultayın son günündeki “Devlette Adalet” panelinde, terör örgütü PKK’nın siyasal uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderilen selamlar dikkat çekti. Adı panel broşüründe yer almayan ve son dakika kürsüye çağrılan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, DHKP-C şüphesiyle tutuklu isimler ve Demirtaş için "adalet" çağrısı yaptı.



Alper Taş’ın konuşmasından sonra ayakta alkışlandığı panelde HDP’nin eski vekillerinden Levent Tüzel de konuşmacıydı. HDP’nin Adalet ve Vicdan nöbetini selamlayarak konuşmasına başlayan Tüzel, daha önce PKK’nın yaptığı “Faşizme karşı ortak mücadele” çağrısını dile getirdi.



Bu arada kurultayın ikinci gününe düzenlenen “İnatça Adalet” panelinde de Alevi ve Bektaşi Federasyonu Bakanı Muhittn Yıldız, tutuklu HDP’lilere selam göndermişti.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA



ulusal.com.tr