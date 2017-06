CHP'nin Adalet adını verdiği yürüyüşün 14'üncü gününde gündem, güzergah üzerinde artan protestolar. Yürüyüş öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her türlü baskıya ve provokasyona karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, protestolara karşı alkışlarla karşılık verdiklerini belirtti. ​Adalet Yürüyüşü'nün durağı olan Düzce'de kamp alanının bulunduğu yola tezek döken kamyon sürücüsü ve arkadaşları gözaltına alındı. Kamyon sürücüsüne ise 3 bin TL ceza kesildi. Bu arada gözaltındaki sürücü S.A.'nın, gübreyi dökerken çekilen görüntüyü sosyal medya hesabında "Bizde misafire ikramda bulunmamak ayıptır" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Bu arada gübre döken 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı

CHP lideri şunları belirtti:



Değerli basın mensupları, yürüyüşümüzün 14’üncü günündeyiz. Yine güzel bir gün, güneşimiz var, olağanüstü güzel bir doğamız var. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli hale geliyor, daha güzel hale geliyor.



Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben, gerek arkadaşlarım, gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz güzel bir örnek olması açısından, Türkiye geleneği açısından da güzel bir örnek olması açısından son derece önemli.



"Adalet, adalet, adalet" dedik ve bu bağlamda yürüyüşümüze devam ediyoruz, devam edeceğiz, azimliyiz, karalıyız. İstanbul’a kadar gülerek, eğlenerek, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın, biz her türlü baskıya, her türlü provokasyona karşı hazırlıklıyız. Özellikle dün size söylemiştim 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık, bir genelge hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı, ama tamamı bu genelgeye uydular. Sizlerin önünde bütün katılımcılara yine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum ve bizi sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan Düzce halkına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.



Hepinize sonsuz teşekkürler değerli basın mensupları, çok sağ olun. Öğleden sonra zaten MYK’mız var Parti Sözcümüz gerekirse sorularınızın tamamına cevap verecektir.







FOTOĞRAFI PAYLAŞIP BUNU YAZMIŞ



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de geceyi geçirdiği kamp alanının önüne damperli kamyon ile hayvan gübresi döken sürücü ve 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü S.A.'nın, gübreyi dökerken çekilen görüntüyü sosyal medya hesabında, "Bizde misafire ikramda bulunmamak ayıptır" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.



Sürücü S.A. ve görüntüyü çektiği ileri sürülen arkadaşları İ.Ç. ve S.A.S.'nin, 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Sürücüye ayrıca Kabahatler Kanunu gereği 3 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de DHA'ya yaptığı açıklamada söz konusu kamyonun Düzce Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait olduğunu öğrendiklerini, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.



GÜBRE DÖKENLER HAKKINDA KARAR



Gübre döken 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı



ÖNÜNDE TABANCA MERMİSİ BULUNDU



Kılıçdaroğlu'nun sürdürdüğü 'adalet yürüyüşü'nün 14'üncü gününde, ikinci etabı saat 10.00'da Küçük Sanayi Sitesi Mevkiinde başladı. Yaklaşık 500 metre sonra grupla birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu'nun önünde yolda bir tabanca mermisi olduğu görüldü. Saat 10.15 sıralarında Kılıçdaroğlu'nun 10 metre önünde yerdeki tabanca mermisinin fark edilmesi üzerine polisler, hemen etrafını çevirip önce fotoğrafını çekti. Ardından mermiyi yoldan aldı. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmeye çalışması sırasında küçük çaplı bir kargaşa yaşandı. Kısa süreli bir duraklamanın ardından yürüyüş normal şekilde devam etti.



