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CHP'nin Suriye konferansında PKK övgüsü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Uluslararası Suriye Konferansı düzenledi. Terör örgütü PKK'ya övgü dizilen konferansta Fırat'ın doğusuna operasyon "istila" olarak nitelendi. Beşar Esad'a 'diktatör' suçlaması yapılan konferansa Suriye Devleti temsilci göndermedi

CHP'nin Suriye konferansında PKK övgüsü

CHP'nin uluslararası Suriye konferansında ABD'li katılımcı Türkiye'yi istilacı olarak suçladı. Terör örgütü PKK'ya övgüler dizdi.

Kahire Üniversitesi'nde doçent Amy Austin Holmes, CHP tarafından Uluslararası Suriye Konferansı'na konuşmacı olarak davet edildi.

Holmes konuşmasında "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini istilasına karşıyız" ifadesini kullandı. 

Terör örgütü PKK'nın çatı örgütü olan SDG'nin çok etkinli olduğunu iddia eden Holmes, SDG'nin terör örgütü IŞİD'i mağlup ettiğini ileri sürdü.



Türkiye'nin müdahale mesajlarını değerlendiren Holmes; "Erdoğan'ın devamlı müdahale tehditleri verimliliği negatif etkiliyor" şeklinde konuştu.

Holmes, Terör örgütü SDG'nin IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçlerinin müttefiki olduğunu vurguladı.

Amerika'nın sahadaki etki elemanı Holmes, "SDG Suriye'nin geleceğinden dışlanamaz" dedi. Holmes'ın bu sözlerine oturup yönetimi ve diğer konuşmacılardan bir tepki gelmedi.

Suriye yönetiminin katılımcı göndermediği konferansta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad için diktatör ifadesi kullanıldı.

İstanbul Tarabya'da düzenlenen Suriye Konferansı'nın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu konferansın tamamını izledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.   

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #suriye #pkk #esad
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