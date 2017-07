CHP'nin adalet yürüyüşüne HDP'den sonra şimdi de Amerika'dan destek geldi. New York Times gazetesi yürüyüşü başyazısına taşıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" Amerika'nın New York Times gazetesinin başyazısından destek geldi. HDP'nin yürüyüşe katılmasının ardından gazetenin dünkü sayısında yer alan makalede, "Yürüyüş Erdoğan'ı devirmez ama Türkiye'yi birleştirir" ifadelerine yer verildi.



New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından solculara, Kürtlere ve muhaliflere baskı yaptığını yazdı. Gazeteye göre yürüyüş bu baskılar karşısında ortaya çıkan bir toplumsal hareket.



Başyazıda yürüyüşün yalnızca partiyle değil, geniş bir koalisyonun oluşturulmasıyla ilgili olduğu da öne sürüldü. New York Times, başyazıyı "Yürüyüşçüler İstanbul girişinde binlerce kişinin daha kendilerine katılmasını bekliyor. Yürüyüş, muhtemelen Erdoğan’ı durdurmayacak ama demokrasilerini kurtarmaya çalışan Türkleri açık biçimde, her zamankinden daha çok birleştirecek" ifadeleriyle bitirdi.



