"Türk askerine kurşun sıkanlarla yan yana yürümem" dedi, HDP'nin yürüyüşe katılmasının vahim sonuçları olacağını söyledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başllatığı FETÖ, PKK ve HDP'nin desteklediği verdiği İstanbul yürüyüşüne en sert tepki Emekli Kurbay Albay Ali Türkşen'den geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkşen, sadece 1 gün katıldığı yürüyüşe katılma gerekçesini açıkladı.
"KUMPAS DAVALAR İÇİN KATILDIM: Bu yürüyüşe katıldım, çünkü; kumpas davalar döneminde kaybettiğimiz tanıdığım/tanımadığım mağdurlara ve ailelerine dikkat çekmek, adalet orasından burasından çekiştirildiğinde nasıl yeni mağdurlar yaratılacağını göstermekti"
Türkşen, yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardıklarını da belirtti.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU UYARDIK: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iyi niyetli bir başlangıç yapmış olsa da, terörü destekleyen insanlara desteği iyi niyetine halel getirecektir. Bu nedenle söylemlerindeki bazı doğru bulamayacağımız hususları da kendisine uygun şekilde ilettik"
Emekli Albay, "Adalet" adı altında askerlere kurşun sıkanlar için yürümeyeceğini vurguladı.
"ASKERE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜMEM: Hiç kimsenin şahsı için "özgürlük", hele hele, bizlerin cezaevlerine girmesine vesile olanlar, milletine darbe yapanlar, Türk askerine kurşun sıkanlar ve bunların destekçileri için yürüyecek, yan yana duracak değilim "
Türkşen, HDP'nin yürüyüşe katılmasının da vahim sonuçları olacağını ifade etti.
"VAHİM SONUÇLARI OLUR: Bugünden öteye bu yürüyüşün başlangıcında bazı münferit isimlerin daha da kabul görmesi ve hele hele HDP'nin yürüyüşe katılımı, "özgürlük ve adalet" adı altında olmayacak isimlerin sahiplenilmesi vahim bir sonuç doğuracaktır."
ulusal.com.tr
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