CHP'nin başlattığı FETÖ, PKK ve HDP'nin de destek verdiği İstanbul yürüyüşüne emekli Albay Ali Türkşen'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkşen, yürüyüşe 1 günlük katılma gerekçesinin kumpas davalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olduğunu belirtti. "Bizleri cezaevlerine girmesine vesile olanlar, milletine darbe yapanlar, Türk askerine kurşun sıkanlar ve bunların destekçileri için yürüyecek, yan yana duracak değilim" diyen Türkşen, "HDP'nin yürüyüşe katılması vahim sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

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