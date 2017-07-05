CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21. gününde yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasıyla merak edilen soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kilo verdim mi diye soruyorlar. Kemerde bir ilik kazandım. Öyle 5 kilo vermem söz konu değil" dedi. Bu arada DHA'nın haberine göre gelen bir ihbar üzerine yürüyüşün bundan sonraki bölümünde yol tamamen araç trafiğine kapatıldı. Çevrede de polis güvenlik önlemlerini artırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 21. gününe Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu, güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, serin havanın akşama kadar devam etmesi temennisinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



"Güzel bir atmosfer var. İnşallah bu güzel atmosfer ve serin hava devam eder ve yürüyüşümüzü başarıyla tamamlamış oluruz. Bugün 5 Temmuz 1993 yılında bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım her yıl anmaya milletvekili arkadaşlarımız giderlerdi ama bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar beye bunu ifade ettim, anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü’nde bütün oturanlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Umarız bu felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalmamış olur."



Bu yürüyüşü 'Adalet Yürüyüşü' olarak andık. Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresinde ki bayram tatillerini falan çıkartıyoruz. Bir kararname ile 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. Niçin? Hangi gerekçeyle? Siyasi otoritelerin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz bir daha insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım, özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışı içersinde hepimizin kabul etmesi lazım.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Hakan Balamir’in hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hakan Balamir sinema dünyamızın en önemli sanatçılarından birisiydi ve hayatını kaybetti. Yakınlarına, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.



"KEMERDE BİR İLİK KAZANDIM"



Yürüyüş sırasında zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı,kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu.



Polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, D-100 Karayolu girişinde arama noktası oluşturulması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yürüyüşe katılanlar tek tek arandı. Özel Harekat polisleri de yürüyüş sırasında önlem olarak bulunurken, polis helikopter güzergah boyunca uçtu.



İHBAR ÜZERİNE D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI



Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüş, D-100 Karayolu’nda sağ şeritten 20 gündür devam ederken, bugün ise bir ihbar üzerine D-100 karayolunun yürüyüş güzergahı olan İstanbul yönü tamamen kapatıldı. DHA'nın haberine göre İstanbul yönüne gidenler TEM yolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun yürüyüşe katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine, olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 karayoluna girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle çevreyi izledi.



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