Terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu'dan sonra CHP yöneticileri ve AKP'nin bazı kalemşörleri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef aldı. Star gazetesi yazarı Lütfü Oflaz "Yaşayan Hitler Doğu Perinçek" başlığı ile bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet gazetesi bu haberi hem internet sitesinde hem twitter sayfasında paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da tıpkı PKK'lı Mustafa Karasu gibi Perinçek'i suçlayan ifadeler kullandı.

PKK ve CHP yöneticileri Perinçek düşmanlığında buluştu. AKP'li yandaş yazar Lütfü Oflaz da Star gazetesindeki köşesinden bu buluşmaya ortak oldu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan ilk yazı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'da bir yazı kaleme alan Karasu "Şu anda Türkiye’nin en faşist zihniyetli siyasi partisi Vatan Partisi’dir. En faşist karakterdeki siyasi figür ise Doğu Perinçek’tir." dedi. Karasu, 1980 öncesi Aydınlık gazetesinin PKK terör örgütünü ifşa etmesini ve PKK’nın Güneydoğu’daki faaliyetlerini yazmasını "Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı devletin beşinci kolu gibi bir psikolojik savaş kampanyası" diye değerlendirdi.



CHP’den "demokrasi güçleri" diye bahseden Karasu "Türkiye’de adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi geliştikçe bu faşist grubun maskesi daha fazla düşecek" dedi, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek verdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da tıpkı PKK'lı Mustafa Karasu gibi Perinçek'i hedef gösterdi. Perinçek'in "adalet yürüyüşü"ne yönelik eleştirilerine karşı Erdoğdu, "AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı olmuş havasında" dedi.



PKK ve CHP'nin Perinçek düşmanlığı cephesine bir destek de AKP'li yandaş yazar Lütfü Oflaz'dan geldi. Star gazetesi yazarı Oflaz, Perinçek'i FETÖ operasyonlarına verdiği destekten ötürü eleştirdi "Yaşayan Hitler Doğu Perinçek!" başlığıyla yazı kaleme aldı.



Oflaz'ın Perinçek'i hedef alan yazısını Cumhuriyet gazetesi hem internet sitesinden hem twitter hesabından paylaştı.



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