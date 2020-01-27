CHP Rasim Bölücek’i savundu

FETÖ soruşturmasında adı geçen danışmanı savundu.

CHP 27 Ocak’ta Merkez Yürütme Kurulu’nu genel merkezde topladı. CHP’nin gündeminde Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik deprem, ekonomideki gelişmeler yer aldı.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçti. Ulusal Kanal’ın FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ile görüşmeleri ortaya çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Rasim Bölücek sorusuna yanıt verdi. Öztrak, FETÖ soruşturmasında adı geçen Bölücek'e sahip çıktı.

Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun depremle ilgili açıklamasında “merkezi yönetim” ifadesini kullanmasının ne anlam ifade ettiğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

ulusal.com.tr

