CHP, cumartesi günü Suriye konulu bir konferans düzenleyecek. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada bazı katılımcılara konferansa gelmeleri için vize çıkmadığını söyledi. Peki Ağbaba'nın bahsettiği o davetliler kimlerdi? İşte yanıtı.

Cumhuriyet Halk Partisi, "Uluslararası Suriye Konferansı" düzenleyecek. "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" başlığı taşıyan konferans 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



Konferansa ilişkin bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, katılımcılar arasında Suriye'deki Kürtleri temsilen bazı isimlerin de olduğunu söyledi.



PKK'nın Suriye kolu PYD'nin davet edilip edilmediği sorulan Ağababa, "PYD'nin Türkiye tarafından terör örgütü listesine alındığını" hatırlattı.



Bazı konuşmacılara vize verilmediğini ifade eden Veli Ağbaba, bu davetlilerin Türkiye aleyhine açıklamaları olduğunu belirtti.



İstanbul'daki konferansa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.



Toplam 5 panelden oluşan konferans saat 09:00'da başlayıp 18:30'da Sonuç Bildirgesi'nin yayımlanmasıyla sona erecek. Sonuç Bildirgesi, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz tarafından okunacak.



Rusya ve Avrupa'dan isimlerinde konuşmacı olduğu toplantıda Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Güvenlik Uzmanı Ahmet Yavuz, Yazar Hüsnü Mahalli ve Suriye'den gazeteci Sarkis Kassarjian gibi isimler yer alacak.





ulusal.com.tr