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CHP, TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah saat 02.32'de düzenlenecek törene katılarak bir konuşma yapacak

CHP, TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Meclis'te gece yapılacak olan törene katılacaklarını açıkladı. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağını da söyledi. 

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA KATILMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis'te 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah saat 02.32'de düzenlenecek törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını açıklamıştı. 


BAHÇELİ TÖRENE KATILACAK 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Meclis'te yapılacak olan törene katılacağı açıklandı. 

Etiketler; #chp #tbmm #CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #15 temmuz #16 temmuz
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