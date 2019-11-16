CHP ve İyi Parti'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

CHP'DEN EYT AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Gürer, şunları söyledi:

"#SonSözüEytSöyleyecek

Sorun orta yerde.Milyonları etkiyor.”Ben ne dersem o” yerine ne yapılabilir?Bunu konuşmak doğru olandı.Tek kişide tüm yetkiler toplanınca sorunlar çözüme değil çözümsüzlüğe gidiyor.#EYT hak mücadelesi hakkı olmayanı değil hak ettiğini istemekten ibarettir."

İYİ PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, EYT'ye dair açıklama yaptı.

İyi Partili Ergun, şunları belirtti:

"EYT'deki E; 'erken' demek değildir Syn. Erdoğan.

Erken emekli olmak istemiyorlar, hak istiyorlar sadece.

#EytErkenSeçimİstiyor"

ulusal.com.tr