CHP ve İyi Parti'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamasına yanıtlar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, EYT'ye dair açıklama yaptı
GÜNDEM 16.11.2019, 22:44
CHP'DEN EYT AÇIKLAMASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT ile ilgili açıklama yaptı.
CHP'li Gürer, şunları söyledi:
"#SonSözüEytSöyleyecek
Sorun orta yerde.Milyonları etkiyor.”Ben ne dersem o” yerine ne yapılabilir?Bunu konuşmak doğru olandı.Tek kişide tüm yetkiler toplanınca sorunlar çözüme değil çözümsüzlüğe gidiyor.#EYT hak mücadelesi hakkı olmayanı değil hak ettiğini istemekten ibarettir."
İYİ PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, EYT'ye dair açıklama yaptı.
İyi Partili Ergun, şunları belirtti:
"EYT'deki E; 'erken' demek değildir Syn. Erdoğan.
Erken emekli olmak istemiyorlar, hak istiyorlar sadece.
#EytErkenSeçimİstiyor"
ulusal.com.tr
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