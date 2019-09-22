Aydınlık'ta yer alan habere göre CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Yer: Ankara Hilton Otel... Öğle saatlerinde otelin önünde bir hareketlilik yaşanıyor. Arabalar yanaşıyor, dikkat çekmemek için ayrı ayrı kapılardan otele giriliyor.

Kim mi bunlar?

Bazı muhalefet milletvekilleriyle kimi ekonomistler…

Otele ilk gelen isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak… Daha sonra da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın arabası yanaşıyor. Öztrak ve Yılmaz el sıkışarak toplantının yapılacağı Hilton Otel'e giriyorlar. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak da toplantıya katılanlar arasında... Kendilerini içeride Ağustos 2018'de IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kelmanson karşılıyor ve özel toplantı odasına alıyor.







GİZLİ BULUŞMA!

IMF, kuruluş anlaşmasına göre her üye ülkenin ekonomik gelişmelerini “4. Madde Konsültasyon Çalışması” çerçevesinde yılda bir kez gözden geçiriyor. 4. Madde görüşmeleri mutat ziyaretler… Ziyaretler sırasında fon uzmanları, kamu kuruluşlarının dışında iş dünyası, sendikalar, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geliyorlar. Üyelerin ödemeler dengesi gelişmeleri, sermaye hareketlerinin düzeyi, dış finansman kaynaklarının yeterliliği, uluslararası sermaye piyasalarına erişim olanakları, rezerv düzeyi gibi pek çok konu ele alınıyor. Görüşmelerin sonunda ekonominin durumunu etraflıca değerlendiren bir uzman raporu hazırlanıyor. IMF heyetinin 4. Madde görüşmeleri kapsamındaki programı önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildiriliyor. Fakat ne hikmetse dün Hilton Oteli’nde gerçekleşen bu buluşma, heyetin programında yok! Üstelik buluşmaya muhalefet partilerinden iki kritik isim çağrılıyor. CHP'nin ekonomist sözcüsü Faik Öztrak ile eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz.



ALGI OPERASYONU MU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak’ın IMF’yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.



IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?

Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).