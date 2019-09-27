CHP ve MHP'den depremle ilgili seferberlik açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Depreme siyaset üstü bakmalıyız" dedi. Hazırlık uyarısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "beka" vurgusu yaptı.

Korkutan deprem siyasetçilerin de gündemindeydi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde konuştu.



Depremin siyaset üstü bir olay olduğunu söyledi ve muhalefet ile iktidarın birlikte hareket etmesine gerektiğini vurguladı.



Torun'un Ak Parti iktidarına da bazı soruları vardı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, depremin korkuyu tırmandırdığını ve tetiklediğini söyledi.



ulusal.com.tr