TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırlanan taslak rapora CHP’ye yönelik eleştirilerin eklenmesine itiraz eden CHP’li üyelerin talebini dikkate aldı. Komisyon, CHP’den rapor içine muhalefet şerhlerine eklemeler yapabilmeleri için iki gün süre tanınması kararlaştırıldı.

CHP itiraz etti, Meclis Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu eleştirilerine eklemeler yapabilmek için Anamuhalefet partisine iki gün süre verdi.CHP, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporuna bazı eleştiriler eklemek istedi. İtiraz etti. İtiraz, Komisyon tarafından kabul edildi.Komisyon’da, CHP’li üyelere, muhalefet şerhlerine eklemeler yapabilmeleri için iki gün süre tanınması kararlaştırıldı.Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’ya gönderilen yazıda, taslak raporda gerek şekil ve gerek esas yönünden bazı değişikliklere gidilmesinin uygun görüldüğü, CHP’nin başvurusu doğrultusunda CHP’ye de ek görüş için süre tanındığı belirtildi.CHP’li Darbe Komisyonu üyeleri, kamuoyuna açıklanan taslak raporun ardından kendilerine danışılmadan Komisyon raporuna bazı eklemeler yapıldığını, bu eklemelerde CHP’ye yönelik getirilen eleştirilerin haksız olduğunu belirtmişti.Üyeler daha sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmüş, ya rapora yapılan eklemelerin iptal edilmesini ya da kendilerine bu iddialara yanıt verebilmek için ek rapor hakkı tanınmasını istemişti.