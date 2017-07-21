Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti
Çok sayıda terörist öldürüldü
Çok sayıda terörist öldürüldü
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor

CHP'ye 2 gün süre

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırlanan taslak rapora CHP’ye yönelik eleştirilerin eklenmesine itiraz eden CHP’li üyelerin talebini dikkate aldı. Komisyon, CHP’den rapor içine muhalefet şerhlerine eklemeler yapabilmeleri için iki gün süre tanınması kararlaştırıldı.

CHP'ye 2 gün süre
CHP itiraz etti, Meclis Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu eleştirilerine eklemeler yapabilmek için Anamuhalefet partisine iki gün süre verdi.

CHP, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporuna bazı eleştiriler eklemek istedi. İtiraz etti. İtiraz, Komisyon tarafından kabul edildi.

Komisyon’da, CHP’li üyelere, muhalefet şerhlerine eklemeler yapabilmeleri için iki gün süre tanınması kararlaştırıldı.

Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’ya gönderilen yazıda, taslak raporda gerek şekil ve gerek esas yönünden bazı değişikliklere gidilmesinin uygun görüldüğü, CHP’nin başvurusu doğrultusunda CHP’ye de ek görüş için süre tanındığı belirtildi.

CHP’li Darbe Komisyonu üyeleri, kamuoyuna açıklanan taslak raporun ardından kendilerine danışılmadan Komisyon raporuna bazı eklemeler yapıldığını, bu eklemelerde CHP’ye yönelik getirilen eleştirilerin haksız olduğunu belirtmişti.

Üyeler daha sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşmüş, ya rapora yapılan eklemelerin iptal edilmesini ya da kendilerine bu iddialara yanıt verebilmek için ek rapor hakkı tanınmasını istemişti.



ulusal.com.tr
Önceki Haber
AKP ile CHP arasında protokol yapıldığı ortaya çıktı
Sonraki Haber
Askeri öğrenciler OHAL komisyonuna başvurabilecek mi?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.