Vatan Partisi'nin ardından AKP ve MHP de, Adalet yürüyüşü ile CHP’ye “PKK ve FETÖ ile birlikte yürümekten vazgeç” çağrısı yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin desteklediği yürüyüşün millî olmadığını söyledi "Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "CHP'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini" belirtti.

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