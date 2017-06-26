Vatan Partisi'nin CHP'ye yaptığı "Bölücülerle adalet aranmaz, vazgeçin" çağrısını AKP ve MHP de katıldı.
Memleketi Erzincan'da partililerle bayramlaşan AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yürüyüşünüz milli değil" dedi.
Partisinin genel merkezinde üyeleriyle bayramlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde CHP'nin yürüyüşü vardı. Bahçeli, CHP'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini savundu.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de geçen hafta Merkez Karar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'nin yürüyüşü hakkında önemli uyarlarda bulunmuştu.
ulusalkanal.com.tr
Vatan Partisi'nin ardından AKP ve MHP de, Adalet yürüyüşü ile CHP’ye “PKK ve FETÖ ile birlikte yürümekten vazgeç” çağrısı yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin desteklediği yürüyüşün millî olmadığını söyledi "Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "CHP'nin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini" belirtti.
Vatan Partisi'nin CHP'ye yaptığı "Bölücülerle adalet aranmaz, vazgeçin" çağrısını AKP ve MHP de katıldı.