CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralanmıştı. Yaralanan Hasan Tatlı hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında dün kortejde bulunan Hasan Tatlı düşmüş, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği partilinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.
CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen Hasan Tatlı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
ulusal.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralanmıştı. Yaralanan Hasan Tatlı hayatını kaybetti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralanmıştı. Yaralanan Hasan Tatlı hayatını kaybetti.