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CHP yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili Hasan Tatlı hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralanmıştı. Yaralanan Hasan Tatlı hayatını kaybetti.

CHP yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili Hasan Tatlı hayatını kaybetti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralanmıştı. Yaralanan Hasan Tatlı hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında dün kortejde bulunan Hasan Tatlı düşmüş, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği partilinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

CHP Mamak ilçe örgütünden olduğu öğrenilen Hasan Tatlı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #son dakika #Son dakika haberi
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralandı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Gelen ilk haberlerde yaralı vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Bu iddianın aksine kalp krizi geçiren Hasan Tatlı (65) adlı vatandaşın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
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