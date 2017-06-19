CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan partililerden biri düşerek yaralandı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Gelen ilk haberlerde yaralı vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Bu iddianın aksine kalp krizi geçiren Hasan Tatlı (65) adlı vatandaşın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.