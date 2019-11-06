CHP'de büyük kavganın işaret fişeği!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın Yolculuğu' isimli kitabına gönderme yapan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir' dedi.
GÜNDEM 06.11.2019, 15:09 06.11.2019, 15:20
Necati Özkan’ın Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” adlı kitabı CHP içinde tartışma başlattı.
İmamoğlu’nun en yakınındaki isim olan Özkan’ı hedef alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel Merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!” ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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