CHP'nin Adalet Kurultayı'nın ikinci gününe AKP’nin “Adalet Kurultayı için gidenler şehitliklerde alkol içiyor” iddiası damgasını vurdu. AKP’nin yayınladığı görüntülerin doğruluğunun tartışma konusu olduğunu belirten CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP’yi suçlamak için alkollerin planlı şekilde alana sokulmuş olabileceğini savundu.

AKP Çanakkale Milletvekili Grup Başkanvekili Bülent Turan, birkaç kişinin alkol tükettiği görülen bu fotoğrafların CHP’nin Adalet Kurultayı’na ait olduğunu öne sürdü.



Turanın “şehitliklerde alkol içiliyor” iddiasına CHP’den jet yanıt geldi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, görüntülerin doğruluğunun şüpheli olduğunu söyledi, alanda alkol tüketimine izin vermediklerini söyledi.



Tezcan, CHP’yi zan altında bırakmak için planlı bir hamle yapılabileceğini de savundu.



Bu arada CHP’nin Adalet adını verdiği kurultay 2’inci gününde. Kurultayda işlenen “İnançta Adalet” oturumuna AKP’in eski kurucularından ve FETÖ nedeniyle ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal konuşmacı olarak katıldı.



Kurultayın “Yaşamda Adalet” oturumunda ise Levent Gültekin’in konuşmacı olması dikkat çekti. Gültekin’in, 5 Ağustos 2013'de, Ergenekon davasında yurtseverlere yönelik 'sözde' cezaların açıklandığı gün attığı tweet ortaya çıktı. Gültekin twettinde "Sanırım bu cezalardan sonra Ergenekon sanıkları için en ağır beddua 'Allah size uzun ömür versin' demek olur" ifadelerini kullanmıştı.



Kurultayın 1’inci gününe damga vuran slogan krizine ilişkin AKP’den de bir açıklama geldi. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının susturulduğunu hatırlatan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “bu parti yönetimi artık Mustafa Kemal’in değil FETÖ'nün CHP’si oldu” dedi.



Haber: Gürkan Demir

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