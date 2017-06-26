HDP’ye bayram ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiklerini belirterek “Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu mesele adalet isteyen herkesin meselesidir” diye HDP’yi Adalet Yürüyüşü’ne katılmaya davet etti
"Adalet Yürüyüşü" ve tutuklu vekillerin durumunun konuşulduğu bayramlaşmada CHP heyeti, HDP’yi yürüyüşe davet etti.
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, MYK üyeleri Suzan Şahin Dudu ve Kemal Güneri’nin yer aldığı CHP heyetini, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Parti Meclisi üyeleri Kemal Bülbül ve Leman Kiraz karşıladı.
HDP’li Nimetullah Erdoğmuş, bayramlaşmanın önemine değinerek, “Toplumsal sorunlarımızın, krize ve kaosa dönüştüğü bu zaman diliminde toplumun gözü kulağı siyasi partilerde. Siyasetin rotasını ören bu yasal okullarda böyle bir dönemde bir arada olmak çok önemlidir” dedi.
CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne atıf yaparak, “Partinizin fiilen başlattığı bir hat var” diyen Erdoğmuş, “Bunu izliyoruz, destekliyoruz. Çünkü kaos ve krizler, içerisinde kendi fırsatlarını da barındırırlar. Önemli olan bu fırsatların ve imkânlarının zamanlamasını, dayanışmasını pekiştirmektir” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu’ndan selam iletildi
Gerçek Gündem’de yer alan habere göre CHP’li Kamil Okyay Sındır ise Ankara’dan İstanbul’a devam eden yürüyüşteki Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiklerini ifade etti.
Sındır, “Bayramlar sevginin, barışın ve adaletin öne çıkarıldığı ve bir arada yaşamı geliştiren günlerdir. Bunu bayram sonrasında da büyütmemiz gerekir. Ancak ne yazık ki milli iradeyi temsil ettiği halde burada aramızda olmayan, tutuklu yargılanan başta eş genel başkanlar olmak üzere milletvekilleri var. Onlara da sevgi ve selamlarımızı iletmek isteriz” diye konuştu.
Sındır tutuklu milletvekillerinin durumuna da değinerek, şunları söyledi:
Adaletin erozyona uğradığını düşünüyoruz. Ülkemizde adaleti yeniden yüceltebilmek, herkese adaletin sağlandığı ve herkesin güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye’ye özlem duyuyoruz. Biz de sadece adalet isteyen genel başkanımızın arkasından yürüyoruz. Başta tutuklu eş genel başkanlar olmak üzere tüm HDP milletvekillerini ve tüm HDP örgütlerine iyi dileklerimizi, özgür, insanca yaşam dileklerimizi iletiyoruz.
‘Sizi de aramızda görmek isteriz’
Sındır, Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak da HDP’ye “Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu mesele adalet isteyen herkesin meselesidir” dedi.
Erdoğmuş ise Sındır’ın bu ifadelerine cevaben, “Umarım toplumsal farklılıkların demokrasi paydasında buluşacağı bir takım imkanlara yol açar. Biz de aramızda iki bakanımız ve milletvekillerimizle aylar önce Cizre’ye çözüm için yürüdük. Ancak o günlerde her türlü engelleme ile karşılaştık. Polisler bizleri muhatap bile almıyordu. Yürüyüşümüzü dağlardan alternatif yolları deneyerek sürdürmek zorunda kalmıştık” yanıtını verdi.
ulusal.com.tr
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