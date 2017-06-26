HDP’ye bayram ziyaretinde bulunan CHP heyeti, Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiklerini belirterek “Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu mesele adalet isteyen herkesin meselesidir” diye HDP’yi Adalet Yürüyüşü’ne katılmaya davet etti

"Adalet Yürüyüşü" ve tutuklu vekillerin durumunun konuşulduğu bayramlaşmada CHP heyeti, HDP’yi yürüyüşe davet etti.CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, MYK üyeleri Suzan Şahin Dudu ve Kemal Güneri’nin yer aldığı CHP heyetini, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Parti Meclisi üyeleri Kemal Bülbül ve Leman Kiraz karşıladı.HDP’li Nimetullah Erdoğmuş, bayramlaşmanın önemine değinerek,dedi.CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne atıf yaparak,diyen Erdoğmuş,diye konuştu.Gerçek Gündem’de yer alan habere göre CHP’li Kamil Okyay Sındır ise Ankara’dan İstanbul’a devam eden yürüyüşteki Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiklerini ifade etti.Sındır,diye konuştu.Adaletin erozyona uğradığını düşünüyoruz. Ülkemizde adaleti yeniden yüceltebilmek, herkese adaletin sağlandığı ve herkesin güven içerisinde yaşadığı bir Türkiye’ye özlem duyuyoruz. Biz de sadece adalet isteyen genel başkanımızın arkasından yürüyoruz. Başta tutuklu eş genel başkanlar olmak üzere tüm HDP milletvekillerini ve tüm HDP örgütlerine iyi dileklerimizi, özgür, insanca yaşam dileklerimizi iletiyoruz.Sındır, Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak da HDP’yededi.Erdoğmuş ise Sındır’ın bu ifadelerine cevaben,yanıtını verdi.