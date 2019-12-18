CHP’li başkan FETÖ’den tutuklandı

FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi gereğince geçici tedbir olarak CHP’li belediye başkanının görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.



İzmir Valiliği de İçişleri Bakanlığı’nın kararı üzerine tutuklu Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. İzmir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



Görevden alma ve atamaya ilişkin CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, açıklama yaptı. Yücel, “Hukuki süreç bir şekilde yürür ancak seçilmişler varken kayyum atanması kabul edilemez” dedi.



31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermiş ve ardından tutuklanmıştı.



Bir dönem FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan Oğuz, mahrem imamlarla iletişim kurmakla suçlanmıştı.





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