CHP’li Urla Belediye Başkanı ile ilgili yeni iddialar

Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan CHP’nin Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkındaki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmadan yeni bilgiler sızdı.



Oğuz hakkındaki suçlamalar, teknik takip kayıtları, HTS raporları ve tanık beyanlarına dayandırıldı. İddiaya göre CHP’li başkanın FETÖ soruşturmalarında adli işlem yapılan 182 şahıs ile irtibat kaydı var.



Savcılığın 1 Ağustos 2006 ile 10 Kasım 2019 tarihleri arasındaki telefon kayıtlarını ayrıntılı incelediği belirtiliyor.



CHP’li Belediye Başkanı Burak Oğuz adına kayıtlı bir cep telefon hattının “İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması” içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahıs tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Bahse konu telefon hattı ile Burak Oğuz’un kullandığı değerlendirilen telefon numarası arasında 2017-2018 yılları arasından 43 kez arama yapıldığı sızan iddialar arasında.



Oğuz’a ait telefon ile Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması, Mülki İdari Amirleri Yapılanması, Emniyet Mahrem İmam Yapılanması’nda haklarında işlem yapılmış üst düzey FETÖ’cülerle çok sayıda görüşmeler yapıldığı da ifade edildi.



Savcılık fezlekesinde tanık beyanlarının da olduğu belirtildi. İddiaya göre M.Ç. isimli tanık 2004-2006 arasında Kemeraltı’ndaki FETÖ grubunda Burak Oğuz’un da olduğu söyledi. M.Ç. Burak Oğuz’un Buca’da sohbet imamlığı yaptığını da öne sürdü.



Dosyaya CHP’li Belediye Başkanı Burak Oğuz’un öz babasının beyanları da girdi. Oğuz’un öz babasının yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, "Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" dediği bilgisine de yer verildi.



31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz’un 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptığı iddia edildi.





ulusal.com.tr