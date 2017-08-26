PKK ve FETÖ’ye selam yollanarak başlayan CHP’nin Adalet Kurultayına, "Mustafa Kemal’in Askerliyiz" sloganlarının susturulması damgasını vurdu. Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin tutuklu vekilleri ile FETÖ’den tutuklu Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler için adalet aradıklarını söyledi. Kurultayda “Mustafa Kemal'in Askerliyiz” sloganını atmak isteyen partililer ise engellendi

Slogan güzeldi. Ancak...



Türk milletinin meydanlarda attığı bu sloganın engellenmesi CHP'nin "adalet" adını verdiği kurultaya damga vurdu.



Kurultay Çanakkale’nin Kocadere kamp alanında başladı.



5 gün sürecek kurultaya çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisinin yanı sıra HDP’nin eski milletvekili Levent Tüzel de katıldı. HDP Gaziantep milletvekili Celal Doğan ise kurultay broşüründe adı panel konuşmacısı olarak yer almasına rağmen kurultaya katılmadı. Doğan’ın konuşma sırası kurultayın birinci günündeydi. İlerleyen günlerde katılıp katılmayacağı ise merak konusu.



Kurultayın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. CHP lideri, tutuklu isimlere sahip çıktı, PKK’nın siyasal uzantısı HDP’nin vekilleri ile FETÖ’den tutuklu gazeteciler için de Adalet aradıklarını söyledi.



Kurultaya damga vuran olan ise slogan krizi oldu. CHP’liderinin konuşması sırasında bazı yurttaşlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı. Ancak slogan “Hak Hukuk Adalet” sloganıyla bastırıldı.



Yurttaşlar ikinci kez “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atarken bu kez devreye CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba girdi. Ağbaba, “Sus işaretiyle” bir görevliden sloganın susturulmasını istedi. Ardından slogan susturuldu.



Kürsüden yapılan bir anonsla da kurultayın tek sloganı bulunduğu, onun da “Hak hukuk Adalet” olduğu ikazı yapıldı.



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