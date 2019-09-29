CHP’nin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'nda konuşan ABD’li Amy Austin Holmes, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini istilasına karşı çalışılmalı. Türkiye’nin PKK ile barış görüşmeleri başlamalı’ dedi. CHP'nin Suriye toplantısında yapılan konuşmalara tepki yağdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Suriye’deki gelişmelerin masaya yatırılması için düzenlenen Uluslarası Suriye Konferansı'na, terör örgütü YPG’ye yakınlığıyla bilinen Amy Austin Holmes de katıldı.



Holmes, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini istilasına karşı çalışılmalı. Türkiye’nin PKK ile barış görüşmeleri başlamalı’ dedi.



Sosyal medyadan tepki yağdı



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na basit bir sorum var. Bugün konuşmacı olduğunuz CHP’nin Uluslararası Suriye Konferansı'na PKK destekçisi Amy Austin Holmes'u konuşmacı olarak çağırmışsınız. Bunlarda belgeleri !! Siz bu ülkeye ihanet için özel olarak mı görevlendirildiniz?" dedi.







Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan CHP'nin düzenlediği toplantıya tepki gösterdi.

Özalan, "CHP'nin düzenlediği Uluslararası Suriye Konferansı'na, sürekli terör örgütü YPG/PKK propagandası yapan Amy Austin Holmes da katılmış. IMF ile gizli toplantı, Berlin'de firari isimlerle toplantı, şimdi de bu. Sırada ne var?" dedi.







Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, "CHP'nin Suriye Konferansı'nda Austin Holmes'in söyledikleri: ▶️SDG, IŞİD'e karşı savaştı. ▶️Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini istilasına karşı çalışılmalı. ▶️Türkiye'nin PKK ile barış görüşmeleri başlamalı. ▶️Güvenli bölge/ Erdoğan'ın operasyonu dile getirmesi çözümü zorlaştırıyor" dedi.







Vatan Partisi MKK üyesi ve Kadıköy ilçe Başkanı Osman Erbil, "CHP'nin "Suriye Konferansı" konuşmacı yaptığı kişi... Amy Austin Holmes. Suriye'nin kuzeyinde PKK(YPJ) ile kutlama yapıyor." ifadelerini kullandı.







Gazeteci Nedim Şener ise, "Sorunu ‘PKK terör örgütü sorunu’ olarak görmeyen, bir kaç oy için onun siyasi sözcüsü HDP’ye toz kondurmayıp, bugün ‘çözüm’ diye lafı geveleyenler de Amerika’nın yeni planının maşası ve aparatları olarak tarihte yerini alacak. Made in USA.... CHP tarafından düzenlenen Suriye konferansında, terör örgütü YPG'ye yakınlığıyla ve twitter hesabında devamlı desteği ile bilinen Amerikalı Amy Austin Holmes da katıldı." dedi.







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