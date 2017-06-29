Çiftçi, 2017 üretim desteklerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklerken bayramın son günü ithalat kararnamesi ile güne uyandı. Hububat ürünlerinin ithalat gümrük vergisi düşürüldü. Çiftçi destek beklerken, sırtından vuruldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 hafta önce bu sözlerle tarıma verilen destekleri açıklamıştı. Ancak aradan geçen 7 günün ardından yayımlanan kararname ile çiftçinin beli büküldü.



Canlı hayvan, karkas et, buğday, mısır, arpa gibi hububat ürünlerinin ithalat gümrük vergisi düşürüldü.



Bakanlar Kurulu'nun 27 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135'ten yüzde 26'ya indirildi.



Karkas et ithalatında ise yüzde 100 ile yüzde 225 arasında olan gümrük vergisi yüzde 40 oranına çekildi.



Hububat ürünlerinde ise, şu günlerde hasadı yapılan buğdayın ithalat gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 45'e, arpada yüzde 130'dan yüzde 35'e, hasat için hazırlıkları devam eden mısırda ise vergi yüzde 130'dan yüzde 25'e düşürüldü.





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