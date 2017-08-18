Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 17 lira; çeltik, pamuk için dekar başına 40 lira; yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 21 lira; aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 15 lira; fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 13 lira; nadas için de 5 lira mazot desteği verilecek.