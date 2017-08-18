Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.Kaynak: AA
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 17 lira; çeltik, pamuk için dekar başına 40 lira; yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için dekar başına 21 lira; aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 15 lira; fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola ve diğer ürünler için dekar başına 13 lira; nadas için de 5 lira mazot desteği verilecek.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.
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