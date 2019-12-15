Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın intihar mı etti? Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye'de 'Çiftlik Bank' ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otelde polis baskını sırasında 27. kattan kendini aşağıya atarak intihar ettiği iddia edildi.

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan dolandırıcı Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu.

Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otele polisin baskın düzenlediği ve kendini 27. kattan aşağıya atarak intihar ettiği sosyal medyada konuşulan konuların en başında yer aldı. Sosyal medya bu olayı konuşmaya devam ederken henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.