Şanlıurfa'da, yöre halkı ile turistlerce günün her saatinde iştahla tüketilen "ciğer kebabı" coğrafi işaret belgesiyle koruma altına alınacak.

Şanlıurfa'da, yöre halkı ile kenti ziyaret eden turistlerce günün her saatinde iştahla tüketilen "ciğer kebabı"na coğrafi işaret belgesi alınacak.

İnsanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın tarihsel birikim ve coğrafi konumunun sağladığı ''lezzet zenginliğini'' tescil ettirmek için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Kendisine özgü mutfağıyla öne çıkan kentte hünerli ellerde şekillenen lezzetler, yeni nesillere geleneksel yöntemlerin yanı sıra patentli olarak da aktarılmak isteniyor.

İlgililerin girişimleri sonucu, "Urfa biberi, çiğ köfte, ekşili, Birecik patlıcanı ve meyan şerbeti"nin coğrafi işaret belgesiyle tescil edilmesinin ardından "patlıcan kebabı, ciğer kebabı, kıymalı (lahmacun), tırnaklı ekmek, lebeni ve yumurtalı köfte" de tescillenmek üzere ilana çıkarıldı.



"Urfa ciğerine bir başka şehir sahip çıkmayacak"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kadim ve önemli bir kent olduğunu belirterek kentin yöresel ürünlerinden birinin de ciğer kebabı olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerle tescillenmesi noktasında Şanlıurfa'nın potansiyelini değerlendireceklerini ifade eden Özlü, "Ciğer kebabının coğrafi işaret alması için başvuruda bulunacaklar, Türk Patent ve Marka Kurumu bunu değerlendirecek ve Şanlıurfa'ya has bir ürün olduğunu inşallah tescilleyeceğiz. Bu sayede Urfa ciğerine bir başka şehir sahip çıkmayacak." dedi.

Şanlıurfa Köfteciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak da "İnşallah ciğer kebabımız tescillenince ödüllü yarışmalar düzenleyerek Türkiye'de ve dünyada daha çok tanıtılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.