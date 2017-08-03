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Cihan Kansız ile Mehmet Karababa'nın ByLock yazışmaları deşifre edildi

Kumpas davalarının iki önemli ismi eski savcı Cihan Kansız ile eski hakim Mehmet Karababa'nın ByLock yazışmaları deşifre edildi. Yazışmalarda Karababa'nın kaçış planı yer aldı.

Cihan Kansız ile Mehmet Karababa'nın ByLock yazışmaları deşifre edildi

Eski savcı Cihan Kansız kaçma planlarını anlattı "dönmeye niyetim yok" dedi. Eski hakim Mehmet Karababa ise "Asıl hedef; Sen, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen" ifadelerini kullandı.

Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi soruşturmaların en etkili isimlerinden olan Kansız ve Karababa'nın ByLock yazışmaları deşifre edildi. Kumpas savcısı Kansız tutuklama istiyor, kumpas hakimi Karababa ise tutukluyordu.

Yasadışı dinleme kararlarının altında imzaları olan ikilinin yazışmalarındaki konu yurtdışına kaçış planları.

Kansız'ın, firarından 6 gün sonra 9 Aralık 2015'te Karababa ile yaptığı ByLock yazışmasına "Soğuk bir Paris gecesinden" diye başladığı belirlendi. Pasaportunun iptaline değinen Karababa ise "İnşallah problem çözülür" ifadelerini kullandı.

Yazışmalarda firari Kansız'ın "Geri dönme niyetinde olmadığını" söylediği, "Asıl hedef Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve biziz" diyen Karababa'nın da kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Karababa'nın "Buralarda artık anlık olarak kaçma imkânı olamayanlar gayubiyette" diye yazarak kaçma arzusunda olduğunu vurguladığı da görüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cihan kansız #Mehmet Karababa #bylock #Zekeriya Öz #fikret seçen
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