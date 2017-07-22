9’uncu sınıflara verilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağına göre, okullarda “İslam Dininde Temel İbadetler” ana başlığı altında namaz, oruç, zekât, hac ve cihat konuları işlenecek. Din dersinde laiklik konuları daraltıldı, Alevilik-Bektaşilik genişletildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Anayasa Görüşmeleri sırasında Genel Kurul'dan "Yeliz Adaley" ismi ile yayın yapmasıyla gündeme gelen AKP Mİlletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, eğitimdeki yeni müfredattaki “cihat” konusuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Çamlı, “Eğitim Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş. Namaz dinin direğiyse, cihat çadırdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağına göre, 9.’uncu sınıflarda “İslam Dininde Temel İbadetler” başlığı altında, namaz, oruç, zekât ve haccın yanı sıra “cihat” konusu işlenecek. 6’ncı sınıfta da cihat kavramı öğrencilere anlatılacak. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; askıya çıkarılan taslakla ilgili görüşler, 31 Temmuz’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilebilecek. Taslağa göre, cihat kavramı, anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaşla sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla işlenecek ve günümüzde bu kavramın istismar edildiği belirtilecek. Cihat kavramının temel ibadet olarak belirtilmesi ise tartışma konusu oldu.



‘5 TEMEL İBADET ARASINDA DEĞİL’



Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal: Peygamber Efendi’mizin hadisine göre, cihat 5 temel ibadet arasında değildir. Bu yanlış anlaşılabilir. Müfredattaki bu değişiklik çok isabetli bir karar olmamış. Cihat ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur.



‘NAMAZDAN ÖNCE GELİR’



TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Cihat İslam’ın en öncelikli unsurudur. Namazdan da önce gelir. Osmanlı padişahlarına baktığımızda neredeyse tamamı cihadı bırakmamak için hacca bile gitmemiştir. Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş. Namaz dinin direğiyse, cihat çadırdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok.



‘HOŞGÖRÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ’



TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar: İslam’ın kurallarıyla oynayarak kendilerine kindar bir nesil, yani seçmen yaratmak istiyorlar. Hoşgörümüzü kaybediyoruz. Milis yetiştirip bu milislerle dünyaya savaş açmak mı istiyorlar?



‘YANLIŞ YERDE İFADE EDİLMİŞ’



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Ben evrime de inanmıyorum ama anlatılmaması eksiklik. Cihadın temel ibadetler içerisinde yer alması kavram hatası olmuş.



ATATÜRK ÇIKARILDI LAIKLIK DARALTILDI



Din dersinde Atatürk çıkarılırken, laiklik konuları daraltıldı. Alevilik-Bektaşilik konuları ise genişletildi. Eski müfredata göre Alevilik yalnızca 7’nci sınıflarda anlatılıyordu. Taslağa göre, 5, 7, 9 ve 12’nci sınıflarda da Alevilik-Bektaşilik anlatılacak. Cemevleri, “Ayin-i cem erkânının yapıldığı yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilecek.



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