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Cilvegözü sınır kapısında geçişlere sınırlama getirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü sınır kapısında geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı

Cilvegözü sınır kapısında geçişlere sınırlama getirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü sınır kapısında geçişlere sınırlama getirildiğini açıkladı

Etiketler; #cilvegözü #sınır #Kapı
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