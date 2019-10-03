Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Amiral Soner Polat'ın vefatının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'e bir taziye mesajı gönderdi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat'ın vefatının ardından dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Rusya, Suriye, İran ve Pakistan'ın ardından Çin Halk Cumhuriyeti de bir taziye mesajı yayınladı.
Büyükelçi Deng Li imzasıyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gönderilen mesajda, "Vatan Partisi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Emekli Tümamiral) Sayın Soner Polat'ın yaşamını yitirdiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Size, Vatan Partisi camiasına ve sizin aracılığınızla ailesine başsağlığı dilerim. En derin saygılarımla" denildi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat Amiral için bir taziye mesajı da Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li başsağlığı dileklerini sundu.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Amiral Soner Polat'ın vefatının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'e bir taziye mesajı gönderdi.