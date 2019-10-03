Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Soner Polat Amiral için bir taziye mesajı da Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li başsağlığı dileklerini sundu.

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