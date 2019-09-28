Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verildi. Çin Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyona Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



Resepsiyon, Çırağan Sarayı'nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ev sahipliğinde yapıldı.



Resepsiyona Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç katıldı.



Katılımın yoğun olduğu resepsiyonda Türkiye-Çin ekonomik ilişkileri de konuşuldu.



Resepsiyonda "Kuşak ve Yol" girişimi başta olmak üzere Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mesajlar verildi.



ulusal.com.tr

