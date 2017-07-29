Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 90'ıncı kuruluş yılı Ankara'da kutlandı. Çin ile Türk ordusu arasındaki işbirliğinin emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Zheng Qinli, iki ordunun gelecek birkaç yıl içindeki işbirliğini planlamak için askeri diyalog toplantısının Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 90'ıncı yılı Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un yanı sıra çok sayıda diplomat ve askeri misyon temsilcisi katıldı.



Resepsiyonda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Zheng Qinli, son dönemde Çin ile Türk ordusu arasındaki işbirliğinin emin adımlarla ilerlediğini söyledi.



Zeng, iki ordunun gelecek birkaç yıl içindeki iletişim ve iş birliğini planlamak için üst düzey askeri diyalog toplantısının yıl sonuna kadar Ankara'da yapılacağını açıkladı.



İki ülke arasındaki üst düzey askeri ziyaretlerin arttığını belirten Zeng, Türkiye ve Çin arasındaki askeri ilişkilerin daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu.



ulusal.com.tr