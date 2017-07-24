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Çin'in Suriye özel temsilcisi Ankara'da

“Ankara-Şam diyalog kurmalı, ABD bölgedeki coğrafi ve stratejik düşüncelerinden vazgeçmeli”. Bu çarpıcı vurgular, temaslarda bulunmak için Ankara’da bulunan Çin’in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiyaoyan’a ait. Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeleri aktarmak için basının karşısına geçen Şie, Ankara ile Pekin’in Suriye sorununun çözümünde birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

Çin'in Suriye özel temsilcisi Ankara'da

Ankara ile Pekin, Suriye sorununu birlikte çözmek için ortak hareket etme kararı aldı.

Açıklamayı Çin’in Suriye Özel Temsilcisi Şie Şiyaoyan yaptı.

Pekin’den bölge ülkelerine ve Amerika’ya da mesaj verildi.

Çin’in Suriye Özel Temsilcisi Şie, Suriye sorununun çözülebilmesi için Ankara ve Şam’ın diyalog kurmasını istedi.

Çin Büyükelçiliğinde yapılan basın toplantısında, Pekin’in Ankara ile Şam arasında arabuluculuk yapıp yapmadığı da soruldu Çin yetkiliye.

Şie, Amerika’nın PYD’ye verdiği silah ve diplomatik destekle ilgili de konuştu. Washington’ın bölgedeki hedeflerinden vazgeçmesi gerektiği mesajını verdi.

Çin’in Suriye Özel Temsilcisi Şie, Astana’da Suriye ile ilgili alınan çatışmazlık bölgelerini de desteklediğini belirtti.

Haber: Erdem Atay
Kamera: Uğur Marangoz
ulusal.com.tr

Etiketler; #Şie Şiyaoyan #ankara #şam #abd #pekin #çin #amerika
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