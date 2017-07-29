Vatandaşların yılbaşından itibaren aldığı çipli yeni kimliklerde kan grubu bilgisine yer verilmemesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir grup, kan grubunun hayati önem taşıdığını, bu nedenle kimlikte yer alması gerektiğini belirtirken, bir grup da kan grubunun özel bir bilgi olduğunu ve kimlikte yer almasının doğru olmayacağını dile getirdi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, vatandaşın talep etmesi durumunda yeni kimlik kartında yer alan çipe kan grubunun eklenebildiğini söyledi. Habertürk'ün haberine göre, yetkililer, "Kimlik kartı başvurusu sırasında ilgili kişinin talebi halinde hastaneden getirecekleri belgeyle kan grubu bilgisi alınır ve bu bilgi kişinin kimlik kartının içerisindeki çipte yer alır. Özel veya kamu fark etmeksizin sağlık kurumlan, 'Kimlik Paylaşım Sistemi' ile kişi kimlik numarası veya bilgileri ile yaptıkları sorgulama ile kan grubu bilgisine ulaşabilecektir" diye konuştu.



Ayrıca yetkililer, "112 Acil Servis ambulans ekibi hasta ya da yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırır. Müdahale sırasında kişinin kimliği, kan grubu bilgisi gerekli değildir. Hastaneye en kısa sürede ulaştırılan hastanın kan tahlili için kanı alınırken grubuna da bakılarak müdahalesine devam edilir" bilgisini de verdi.



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