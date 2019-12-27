CKD'den Las Tesis dansına tepki

Las Tesis’e Cumhuriyet kadınlarından yanıt geldi.

Şili’de polislerin iki kadını öldürmesiyle başlayan ve Las Tesis dansı Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin gündemindeydi. Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, basın açıklaması yaptı, dansa PKK’nın sahip çıkmasına dikkat çekti.

Açıklamada bu eylemlerin yayılması için emperyalizmin çaba harcadığı vurgulandı, dans, “emperyalizmin aracı” olarak tanımlandı.

Devletin kadına yönelik şiddete karşı gerekli çalışmaları yapacağı ifade edildi.

Cumhuriyet kadınları katil söylemlerini de kınadı. Gül, şubelerinde Las Tesis’e karşı açıklamalar yapacaklarını ifade etti.

Emperyalist güdümlü, PKK destekli Lastesis Toplu Dansının, Pazar günü, Antalya'da yapılacak olması tepki çekti.

Vatan Partisi Öncü Kadın Örgütü Kışlahan'da protesto eylemi düzenledi. Öncü Kadın İl Başkanı Berrak Lale Şahin, toplu dansı düzenleyenleri ve katılacak olanları eleştirdi.

Şahin, dans eylemini mecliste sergileyen CHP'li vekillere de seslendi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr



