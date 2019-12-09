CKD'den yıldönümü kutlaması
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin ruhu, kuruluşunun 100'üncü yılında da yaşatılıyor. Cemiyet mirasının önemli temsilcilerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği, bugün kadın erkek, yaşlı genç demeden vatan mücadelesi verildiğini belirtti. Cumhuriyet Kadınları Derneğinden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı da ortak mücadele mesajı verildi.
GÜNDEM 09.12.2019, 20:57
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin 100’üncü yılı kutlandı. Kadınların karşılaştığı sorunlara karşı mücadele çağrısı yapıldı.
Cemiyet, Kurtuluş Savaşı’nda vatan savunmasında ön cephede yer almıştı.
Cemiyet mirasından beslenen Cumhuriyet Kadınları Derneği, günün anlam ve önemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.
CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan, vatan müdafaasında olduğu gibi kadına şiddete karşı da kadın erkek birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.
HABER: BUSE GENÇTÜRK
KAMERA: TANSEV KARA
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