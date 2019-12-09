CKD'den yıldönümü kutlaması

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin 100’üncü yılı kutlandı. Kadınların karşılaştığı sorunlara karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Cemiyet, Kurtuluş Savaşı’nda vatan savunmasında ön cephede yer almıştı.

Cemiyet mirasından beslenen Cumhuriyet Kadınları Derneği, günün anlam ve önemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan, vatan müdafaasında olduğu gibi kadına şiddete karşı da kadın erkek birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: TANSEV KARA

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