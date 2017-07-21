Cumhuriyet Kadınları Derneği yeni açılacak okullarda mescit zorunluluğu getiren yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurdu. Başvurunun ardından açıklama yapan Prof. Dr. Dilek Gözütok, Milli Eğitim Bakanlığına yönetmelikle ilgili tepki gösterdi. Gözütok, mescit için harcanacak paraların laboratuvar, derslik ve ısınma imkânları için harcanması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her okula mescit yönetmeliğine Cumhuriyet Kadınları Derneği tepki gösterdi, dernek yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurdu.



Başvurunun ardından Danıştay önünde açıklama bulunan CKD üyeleri, mescit için harcanacak paraların laboratuvar, derslik ve ısınma imkanları için ayrılması gerektiğini vurguladı.



Açıklamayı dernek adına Prof. Dr. Dilek Gözütok yaptı.



Gözütok, değişen müfredata da tepki gösterdi.



Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapmış ve yeni açılacak her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası ile abdesthane ve mescit olması zorunluluğunu getirmişti. Yönetmelik kararının iptali için ilk başvuruyu Vatan Partisi yapmıştı.



Haber: Sinan Sungur

Kamera: Uğur Marangoz

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