CNN Türk Gece Görüşü canlı yayınında rahatsızlanan Hande Fırat'tan son sağlık durumuna dair açıklama
CNN Türk'te Gece Görüşü programının canlı yayını sırasında rahatsızlanan Hande Fırat, rahatsızlığının sebebini açıkladı. Fırat, "Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım" dedi
GÜNDEM 29.11.2019, 16:42
CNN Türk'te Gece Görüşü programının canlı yayını sırasında rahatsızlanan Hande Fırat, son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Fırat, iyi olduğunu belirterek tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadığını söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Hande Fırat, şunları ifade etti:
"Öncelikle iyiyim.
Arayan, soran, merak eden herkese sonsuz teşekkür ederim.
Tansiyonda yaşanan ani değişiklik yüzünden rahatsızlık yaşadım.
Her şeyin başı sağlık, birbirimizi üzmediğimiz, niyet okumadığımız mutlu günler diliyorum."
ulusal.com.tr
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