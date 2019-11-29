CNN Türk sunucusu Beste Uyanık'tan 'termik santral' haberi sonrası videolu açıklama
CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, termik santraller ile ilgili haberleri sonrası yaptığı yeni açıklamada, "Dün CNN Türk ekranlarında 11.30'da ve 17.30'da iki farklı, termik santrallere dair yayın yaptık. Amacımız, termik santrallerin filtresiz çalışmasını gündeme getirerek aslında dev işletmecilerin daha hızlı aksiyon almasını sağlamaktı ama bazı eleştirilere maruz kaldık ve bir algı operasyonu var yayınlarımızdan kesilerek araştırılmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler var." dedi. İki farklı video görüntüsü sonrası konuşan Uyanık, "Sosyal mecralardaki görüntülere baktığınızda bu kısmın kesinlikle yer almadığını göreceksiniz. 11.30'daki ve 17.30'daki yayınımızda çevreye dair herhangi bir yorumumuz yer almadı internet sitelerinde." şeklinde konuştu. Uyanık, iki farklı haberin yer aldığı bir video görüntüsü paylaştı
GÜNDEM 29.11.2019, 14:43 29.11.2019, 14:45
CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, termik santraller ile ilgili haberleri sonrası yeni açıklama yaptı.
Uyanık, iki haberin ve açıklamalarının yer aldığı video görüntüsü paylaştı.
Paylaşım ile beraber Uyanık şunları yazdı:
"Dünden beridir maruz kaldığım linç kampanyasına cevabımdır.
Ülkesini seven bir vatandaş olarak termik santrallerin çevreyi kirletmesini desteklemem mümkün değil..
Amaç gündemde tutarak farkındalık yaratmak..
Sosyal medyadaki görüntüler 2 dakikalık, yayının tamamı 5 dk.
Buyrunuz!"
ulusal.com.tr
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P