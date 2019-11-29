CNN Türk sunucusu Beste Uyanık'tan 'termik santral' haberi sonrası videolu açıklama

CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, termik santraller ile ilgili haberleri sonrası yeni açıklama yaptı.

Uyanık, iki haberin ve açıklamalarının yer aldığı video görüntüsü paylaştı.

Paylaşım ile beraber Uyanık şunları yazdı:

"Dünden beridir maruz kaldığım linç kampanyasına cevabımdır.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak termik santrallerin çevreyi kirletmesini desteklemem mümkün değil..

Amaç gündemde tutarak farkındalık yaratmak..

Sosyal medyadaki görüntüler 2 dakikalık, yayının tamamı 5 dk.

Buyrunuz!"

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