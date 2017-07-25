Çocuk istismarı vakaları yüzde 700 arttı. Üstelik istismar vakalarının yüzde 95’i gizli kalıyor, çocuklar yakınları tarafından istismara uğruyor. Rakamlar, Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu'ndan...

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği, 2016 Çocuk İstismarı Raporu'nu açıkladı. Raporda yer alan başlıklar ve rakamlar ürkütücü.



Türkiye'de son 10 yılda çocuk istismarı vakalarının yüzde 700 arttı ve vaka sayısı 300 bini aştı. Rapora göre, istismar vakalarının yüzde 95’i de gizli kalıyor.



Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu'na göre, son 1 yılda 400 çocuk istismara uğradı.



Çocukları istismar edenler ise yakınları. İstismarcıların yüzde 66'sını akraba ve komşu gibi çocuğun tanıdığı kişilerden oluşturuyor. İstismarcıların yüzde 9'u ise çocukla aynı evde yaşıyor.



Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili.



Açılan Toplam Dava Sayısı: 40 bin 266



Karar Çıkan Dava Sayısı: 24 bin 825



Mahkumiyet Kararı: 13 bin 968



Çocuk istismarı nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na başvuruların sayısı artıyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre her ay Adli Tıp Kurumu'na 650 çocuk cinsel istismar vakası gönderiliyor.



Verilere göre dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet yüzde 90 artış gösterdi.



Rapor cinsel istismara uğramış çocukların psikolojinide ele alıyor. İstisamara uğramış ve şiddet görmüş çocukların yüzdeki 31,8'i ileriki yaşlarda kontrolsüz öfke sorunu ve yüzde 36'3'ü depresyon yaşıyor.



Çocuğun korunması için eğitim ön plana çıkıyor. Raporda devletin, aileleri ve toplumu çocuklara yaklaşım konusunda bilinçlendirecek programlar geliştirmesi, temel eğitim başta olmak üzere, üniversitelerde yeni mevzuatlar oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.



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