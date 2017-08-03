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Çocuklar Duymasın'daki kitap görüntüsü hakkında soruşturma

Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizide, FETÖ’nün dünyaya tanıttığı kitabın gösterilmesi üzerine savcılık soruşturma başlatıldı

Çocuklar Duymasın'daki kitap görüntüsü hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide kitaplıkta FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

PROPAGANDA MI YAPILDI?

Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı.

Çocuklar Duymasın adlı dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, ‘Haluk’ karakterini canlandıran Tamer Karadağlı ile ‘Meltem’ karakterini canlandıran Pınar Altuğ’un yer aldığı sahnede, arka fonda bulunan kütüphanede "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap görüntülendi.  

"Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap FETÖ'nün dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Çocuklar Duymasın #kanal d #fetö #Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları #tamer karadağlı #pınar altuğ
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