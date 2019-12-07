Sorumluyu biliyorlar. O yüzden Diyarbakır HDP İl Binası önünden ayrılmıyorlar.

Anne ve babaların PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri almak için başlattıkları evlat nöbeti 96. gününde.

3 Eylül'de başlayan eylem, 3'üncü ayını doldurdu. HDP Binası önündeki aile sayısı her geçen gün arttı.

Kararlılık ve özlem, yüzlerinden okunuyor. Evlatlarına hergün çağrı yapıyorlar.



Değil 96 gün, 96 sene olsa, yine bekleyecekler.



Evlatları için hayalleri, onları ayakta tutuyor.



Çarşamba günü eylem 100 günü dolduracak. Eylemin 100. gününde, Vatan Partisi Öncü Kadın, ilk gün olduğu gibi ailelerin yanında olacak.

Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de 11 Aralık Çarçamba günü HDP/PKK tarafından kaçırılan ailelerin yanında olacak.

ulusal.com.tr