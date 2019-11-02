Çok sayıda isimden Geleceğe Nefes Fidan kampanyası mesajları! Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına başvurusu ücretli mi?

Geleceğe Nefes Fidan kampanyası seferberliğine destek çığ gibi artıyor.

Çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaşıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "11 Kasım saat 11:11’de 35 İZMİR’de hemşehrilerimizle birlikte #GeleceğeNefes seferberliğinde biz de olacağız. İzmir için Hedeflenen Fidan sayısını #YeşilŞehirİzmir olarak http://gelecegenefes.com adresinden sahipleneceğimiz fidanlar ile aşacağız." dedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın #GeleceğeNefes fidan dikim kampanyası kapsamında 11 Kasım’da Saat 11.11’de aynı anda 11 milyon fidan dikilecek. http://gelecegenefes.com sitesine girip ücretsiz 5 fidan sahiplenerek Denizlimizin orman varlığına sizlerde katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "11 Kasım saat 11:11’de 01 ADANA’da hemşehrilerimizle birlikte #GeleceğeNefes seferberliğinde biz de olacağız. Adana için Hedeflenen Fidan sayısını #YeşilŞehirAdana olarak http://gelecegenefes.com adresinden sahipleneceğimiz fidanlar ile aşacağız." paylaşımı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından da "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen 'Geleceğe Nefes' kampanyasında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. “Yeşil Şehirler, Mutlu Nesiller” sloganıyla Yavuzeli Ballık Bölgesi’nde 1000 dönüme “Lavanta Ormanı” kurulacak. Gazianteplileri bekliyoruz." diye yazıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz." #HzMuhammed (SAV) #GeleceğeNefes için haydi Türkiye! Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın,gelecek nesillere daha yeşil bir #Türkiye için, 11 Kasım saat 11:11’de düzenlediği, fidanı toprakla buluşturma seferberliğinde buluşmak üzere." paylaşımında bulundu.

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