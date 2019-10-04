İstanbul Beyoğlu'nda 5,8'lik depremin ardından hasar gören bina için karar çıktı. Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bina hakkında yıkım kararı alındı.

5 katlı 2'inci derece tarihi eser olan bina için yıkım kararı verildi. İstanbul Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bina yıkılacak.



5,8 lik deprem sonrası hasar oluşan bina önce tahliye edilmişti, sonra rapor hazırlandı.



Rapor sonucuna göre, binanın dayanıksız olduğu tespit edildi.



İlk gün şeritlerle kapatılan sokakta binanın yıkılma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.



İstanbul'da depremden hasar gören binalar hala tespit ediliyor.



Avcılar'da da hasar gören 2 okulda eğitime ara verildi. Kararı Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, duyurdu.



Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı belirtildi.



ulusal.com.tr