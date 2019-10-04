Yavuz sondaja başlıyor
Yavuz sondaja başlıyor
Volkswagen'in yatırım yağacağı yer belli oldu
Volkswagen'in yatırım yağacağı yer belli oldu
Güler, Mark Milley ile güvenli bölgeyi görüştü
Güler, Mark Milley ile güvenli bölgeyi görüştü
'Çeteler Türk-Kırım ticaret hacmi gelişsin istemiyor'
'Çeteler Türk-Kırım ticaret hacmi gelişsin istemiyor'

Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

İstanbul Beyoğlu'nda 5,8'lik depremin ardından hasar gören bina için karar çıktı. Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bina hakkında yıkım kararı alındı.

Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı

5 katlı 2'inci derece tarihi eser olan bina için yıkım kararı verildi. İstanbul Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan bina yıkılacak.

5,8 lik deprem sonrası hasar oluşan bina önce tahliye edilmişti, sonra rapor hazırlandı. 

Rapor sonucuna göre, binanın dayanıksız olduğu tespit edildi.

İlk gün şeritlerle kapatılan sokakta binanın yıkılma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da depremden hasar gören binalar hala tespit ediliyor.

Avcılar'da da hasar gören 2 okulda eğitime ara verildi. Kararı Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, duyurdu.

Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beyoğlu #istanbul
Önceki Haber
Ulusal Kanal 7-13 Ekim haftalık yayın akışı
Sonraki Haber
AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.