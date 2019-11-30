Çölyaklılara verilen sözler tutulmadı

Desteklerin artırılmasını, glutensiz ürünlerin fiyatlarının düşürülmesini talep ediyorlar.

Çölyak, ince bağırsağı glutene alerjisi olan kişilerde bulunan bir hastalık. Makarna, ekmek gibi birçok üründe gluten bulunuyor. Bir protein olan gluten, un gibi ürünlerde tutkal görevi görüyor. Ayrıca çikolata gibi unla kavrulan ürünler de gluten içeriyor.

Çölyak hastaları, devletin verdiği desteğin artırılmasını istiyor. Sosyal yardımlar, çölyak hastalarının mücadelesiyle en son 2015 yılında artırılmıştı. Geçen yıl Meclis’te toplanan Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu'nda yardımların artırılacağına dair söz verilmişti.

Komisyonda kabul edilen kararlardan biri de glutensiz okul kantinleri. Ancak uygulama, devlet okullarında hayata geçirilmedi.

Hastalar, glutensiz ürünlerin pahalılığından da şikayetçi. Glutensiz ürünlerde gıdada tutkal işlevi bulunmadığından hamurlar tutmayabiliyor. Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar, firmaların bu deneme-yanılmayı da fiyatlara yansıttığını söyledi.

Aynı fabrikada üretilen glutensiz ürüne gluten bulaşabiliyor. Ayrıca hastalar marketlerde alacakları ürünleri bulabilmek için saatlerce etiket okumak zorunda kalıyor.



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